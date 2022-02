Sconcerti: ” Napoli geometrico, ma non c’è una squadra favorita”

In questo periodo del campionato è solito commentare l’andamento delle squadre al fine di formulare un pronostico in merito ad un probabile classifica finale per la lotta allo scudetto.

Ebbene dopo l’ultima giornata di campionato che ha visto molte squadre favorite perdere punti in partite che per i più erano definite “facili”, diversi commentatori sportivi hanno dato il loro parere in merito, spiegando cosa di fondo ci sia alla base di questo calo.

Mario Sconcerti

Più di chiunque altro, il giornalista Mario Sconcerti, rilasciando un’intervista al Corriere della Sera, ha commentato la decadenza dell’Inter sostenendo che:

“Il calo dell’Inter era nell’aria, chi voleva vederlo l’aveva visto. L’Inter in realtà è stanca per la somma degli impegni: Lazio-Atalanta-Venezia-Milan-Liverpool-Sassuolo. Tre sconfitte, un pareggio e due vittorie. Non un cammino brillante, un viaggio da squadra in difficoltà, che ha pochi ricambi.”

D’altronde bisogna ricordare che tutte le squadre subiscono un calo, è inevitabile. Basti ricordare il Napoli a Novembre – Dicembre, tra stanchezza, COVID e infortunati, ha vissuto un brutto periodo di calo assoluto.

“L’Inter sembrava una squadra completa, ma nella fatica si è come dispersa. Non ha avversari migliori, ma quei pochi li soffre. Siamo nell’alto mare aperto, ogni settimana dobbiamo cambiare riferimento. Nessuno pensava che il Milan avrebbe guadagnato un punto pareggiando a Salerno, eppure è accaduto. ”

Va detto che il Napoli a differenza delle altre squadre, ha dato prova e dimostrazione di essere una squadra molto forte con tutti i suoi elementi della rosa, sia quelli in campo che quelli in panchina.

Anche nei momenti di difficoltà, tutti i ragazzi di Spalletti sono stati capaci di farsi rispettare in campo, preservando il lavoro di tutti coloro i quali non potevano essere presenti. Il Napoli, a differenza delle altre squadre, non ha solo la “spina dorsale” forte ma è l’intero “corpo” del Napoli ad essere solido.

“La tentazione oggi è pensare il Napoli il più geometrico del gruppo, ma resta tutto da dimostrare. Oggi sappiamo che non c’è una squadra favorita“.

Spesso il politically correct non permette di poter esprimere il proprio pensiero apertamente, eppure a detta di molti, sopra tutto sui social, il Napoli ha le carte giuste per entrare nella lista delle più forti, in particolar modo se sostenuta da Luciano Spalletti, il quale con la sua calma e lucidità è in grado di far crescere la squadra del Golfo di Parteope.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati