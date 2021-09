Schiavo: “Non sono previsti problemi di ordine pubblico, previsto un centinaio di tifosi russi per Napoli-Spartak”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Vincenzo Schiavo, console della Federazione Russa a Napoli:

“Sono un cittadino napoletano con il fuoco nelle vene per il tifo azzurro. Rappresenta la Russia nel mio paese, ma avere la squadra che il cuore che sta dando così tante soddisfazioni questo momento contro una squadra russa è un piacere enorme. Sarà una grande partita, continueremo a godere della squadra che sta mettendo in campo tecnica, forza atletica e tanto cuore per obiettivi ambiziosi. Lo Spartak sta cercando di tornare ad ottimi risultati, stanno crescendo da quelle che sono le informazioni che mi arrivano dalla Russia. Ci sarà anche qualche centinaio di tifosi russi che seguono sempre la squadra. Non ci troveremo davanti ad una squadra che verrà qui e non proverà a giocarsela. Ci proverà con tutte le sue forze. Le persone che arriveranno dalla Russia già sono controllate, gli uffici preposti faranno in modo che tutti possono vivere una serata di sport e tutti rispettino le regole, anche e soprattutto quelle legate al covid. Vogliamo permettere un grande momento sport, anche facendo percepire il calore dei napoletani oltre che nella nostra bellissima città. Al momento, non ci sono preoccupazioni per l’ordine pubblico. Napoli è meta graditissima ai russi: in Campania ci sono 12mila cittadini russi e molti sono tifosi del Napoli”.

