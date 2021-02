Salvaguardare il patrimonio linguistico napoletano: il sostegno dei Club Napoli Nel Mondo

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓𝐎 𝐒𝐓𝐀𝐌𝐏𝐀

Nell’esprimere vive preoccupazioni per l’integrità e lo stato di preservazione del patrimonio linguistico napoletano, quale patrimonio dell’identità partenopea in Italia e all’estero, purtroppo soggetto a continue degradazioni e mistificazioni mediatiche e culturali e, considerata la carenza di generali misure pedagogiche e formative per le nuove generazioni di napoletani e campani circa la nostra lingua materna, il Napoletano, emblema socio-culturale ed espressivo delle eccellenze materiali ed immateriali della nostra città, i Club Napoli Nel Mondo supportano e condividono l’istanza e le argomentazioni prodotte alle autorità e personalità della Regione Campania, dal dottor Verde Massimiliano, responsabile del gruppo di ricerca scientifica e linguistica “Accademia Napoletana” per la tutela e l’insegnamento della cultura e lingua napoletane, in occasione della Giornata Internazionale della Lingua Materna 2021. Riconoscendone il valore, i Club Napoli Nel Mondo sostengono con spirito collaborativo l’impegno e le attività a favore del patrimonio linguistico napoletano del dott. Verde, auspicando fortemente e pertanto, in un positivo ed adeguato riscontro da parte delle istituzioni da questi interpellate, in primis il Comitato scientifico per la preservazione e valorizzazione del patrimonio linguistico napoletano di cui alla legge regionale della Campania 8 luglio 2019, n. 14.

Link al Comunicato del Dr. Verde: http://accademmianapulitana.altervista.org/giornata…/

𝐈 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐭𝐚𝐫𝐢:

1) Club Napoli Udine2) Club Napoli Briganti3) Club Napoli Novara Partenopea4) Club Napoli Imola5) Club Napoli Cava dei Tirreni6) Napoli Club Zurigo Partenopea7) Club Napoli Santa Maria Capua Vetere8) Club Napoli Orta di Atella9) Club Napoli Caraguatatuba10) Club Napoli Belluno11) Club Napoli Padova Ricomincio da Tre12) Napoli Club Rionero in Vulture13) Club Napoli La Spezia Golfo Dei Poeti14) Club Napoli Monaco di Baviera 15) Club Napoli Padova Passione e Cultura16) Club Napoli Bellizzi17) Napoli Club Genova18) Club Napoli Castel San Giorgio19) Napoli Club Lecco20) Club Napoli Città di Castello21) Club Napoli Cagliari22) Club Napoli Conegliano23) Club Napoli Alto Garda Ledro e Rovereto24) Napoli Club Cercola Partenopea25) Club Napoli Internet Olanda26) Club Napoli Bergamo NAPL Emozioni Azzurre27) Club Napoli Cosenza28) Napoli Club Castrovillari29) Club Napoli Due Sicilie30) Napoli Club Bolzano31) Napoli Club Pinerolo32) Club Napoli Formia33) Club Napoli Roma Capitale Azzurra34) Napoli Club Cesena35) Napoli Club Viterbo36) Club Napoli Piedimonte Matese37) Club Napoli Sessa Aurunca38) Club Napoli Meta39) Club Napoli Zurigo ZRH40) Club Napoli Modena Azzurra41) Napoli Club Brescia 192642) Club Napoli Victor Osimhen Nigeria43) Club Napoli New York44) Club Napoli Poggiomarino cu tutt”o core45) Napoli Club Birmingham46) Napoli Club Malpensa47) Club Napoli Albania48) Club Napoli Sulmona-Valle Peligna49) Napoli Club Treviso50) Napoli Club Aprilia51) Club Napoli Venezia Mestre52) Club Napoli Castellabate53) Club Napoli Civitavecchia54) Club Napoli Mercato San Severino55) Club Napoli Lussemburgo56) Club Napoli Monte di Procida57) Club Napoli California58) Napoli Club Aeclanum Mirabella Eclano59) Club Napoli Castelli Romani60) Club Napoli Soverato61) Club Napoli Dublino62) Club Napoli Il Tranviere, Milano63) Napoli Club Nocera Superiore64) Napoli Club Sassari65) Club Napoli Marina di Camerota66) Club Napoli Brindisi67) Club Napoli Massa Lubrense68) Club Napoli Toronto 69) Club Napoli Angri 70) Club Napoli Trento71) Club Napoli Strasburgo 72) Napoli Club Pollena Trocchia73) Club Napoli Massa di Faicchio74) Club Napoli Ferrara75) Napoli Club Lucerna76) Club Napoli Basso Cilento77) Club Napoli Barcellona78) Club Napoli Buenos Aires79) Napoli Club Modugno80) Filippo Infosini Resp. Official Fans S.S.C. Napoli

