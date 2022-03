Politano: “Partita da non approcciare diversamente”

Nel pre-partita di Napoli-Udinese, Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare dell’importante sfida. Ecco le parole di Politano:

“Partita da non sbagliare? In Settimana abbiamo lavorato tanto, perché ci è capitato di lasciare parecchi punti soprattutto in casa. Quindi oggi dovremo approcciare la partita in modo diverso e cercala di farla nostra a tutti i costi”.

