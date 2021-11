Pistocchi: “il problema della Juve è la società, Allegri è superato”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista di Mediaset:

“La disfatta della Juventus contro il Chelsea? È l’emblema dell’arretratezza del calcio italiano rispetto a quello europeo. La Juve sta sbagliando tutto ormai da quattro stagioni, principalmente nelle scelte degli allenatori. Dopo l’eliminazione con l’Ajax nel 2019, Allegri era stato considerato superato e pertanto esonerato, ma successivamente non è stato dato tempo né a Sarri né a Pirlo per portare avanti quel profondo cambiamento di mentalità che la società perseguiva solo in linea teorica. Il problema della Juve è la società, la rosa, invece, la considero di primissimo livello. Si dice che il pesce puzzi sempre dalla testa e questa frase si confà perfettamente all’attuale situazione della Juve. Orsato è la scelta giusta per Napoli-Lazio? È l’arbitro italiano più bravo, speriamo se lo ricordi. Ayroldi per Juve-Atalanta? Questa designazione mi preoccupa, gli arbitri giovani non hanno polso quando devono dirigere una grande squadra”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati