Pisani: “Maradona ha battuto il fisco ingiusto”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Angelo Pisani, avvocato di Diego Armando Maradona:

“Finalmente anche la Cassazione mette la parola fine alla vicenda su Maradona e il fisco. Che tra l’altro parla anche di condanna del fisco. Sono veramente contento e credo che Maradona da lì stia sorridendo. Lui sapeva di essere innocente e non voleva nemmeno difendersi, poiché non ne sentiva il bisogno. Poi ci siamo difesi e la Cassazione oggi ha riconosciuto la sua innocenza.

La figura di Diego secondo Pisani

Diego è l’esempio del bene che vince sul male. Certo ci sono stati degli ostacoli, ma lui alla fine li ha superati. Diego Armando Maradona è immortale. Sono sicuro che alla fine di tutte queste vicende giudiziarie trionferà la verità. È un uomo di sport. Motivazioni? Sono talmente emozionato che non ho letto ancora le motivazioni. Sapevamo di avere ragione. Il fisco imputava a Maradona una tassa che non esisteva. I giudizi già avevano dichiarato che Maradona era estraneo ad ogni evasore fiscale. È stato considerato il capro espiatorio. Oggi se in Italia c’è più giustizia, è anche grazie a Maradona. La società calcio Napoli avevano addirittura concluso un condono con l’agenzia delle entrate e nemmeno questo era riuscito a fermare la persecuzione contro Diego Armando Maradona. Ho sempre creduto in lui e sono veramente contento e felice. Di Maradona si parlerà per sempre, Maradona sarà una religione con messaggi sui quali dovremmo sempre riflettere. Lo immagino con un sorriso che dice “avete visto avevo ragione”. Quante volte Maradona ha anticipato gli altri. Ci sta guardando con un sorriso”