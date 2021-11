Petrazzuolo: “Le collaborazioni con Amazon e Konami testimoniano la volontà di esportare il marchio Napoli all’estero. Mertens sarà il sostituto di Osimhen”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio Petrazzuolo, direttore di Napoli Magazine:

“Gli sponsor internazionali del Napoli? I dirigenti azzurri stanno riuscendo a portare anche fuori da Napoli il marchio della società. Amazon è la grande novità in questo senso, mi sembra chiaro che l’obiettivo sia quello di dare alla piattaforma i diritti TV della Serie A, tenendo presente che già quest’anno sta trasmettendo con ottimi risultati una gara a giornata della Champions League. L’infortunio di Osimhen? Il sostituto sarà Mertens e fa sorridere pensare che tornerà a fare la punta centrale proprio contro Sarri, colui che lo ha lanciato in quella posizione nel 2016. Le condizioni di Ghoulam? Si allena ormai da tempo, è pronto per giocare qualche minuto”.

