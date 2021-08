Ordine: “Donnarumma? Contano solo i guadagni della Raiola FC”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Franco Ordine, giornalista:

“Ho incontrato il presidente del Renate ieri a Milano: ci sono delle realtà virtuose nel nostro calcio. Il Renate ha un bilancio di 75k in arrivo. Ha un budget di 2.5 milioni. Il Foggia per salire in serie B spese 4 milioni e mezzo. Donnarumma panchinaro al PSG? Mi provochi, mi sembra che si sia chiarito come sono andate le cose. Avevo anticipato che se il Psg il nuovo il contratto ha Navas fino al 2024, vuol dire che si fida di Navas e non ha bisogno di titolari. Raiola puntava su Paratici per portare Donnarumma alla Juventus. Ma Raiola non sapeva che la situazione economica della Juventus, con le ricapitalizzazioni che servivano per ripianare il deficit, avrebbero fatto mollare Donnarumma. Il portiere ha fatto parte dell’Europeo da disoccupato. Raiola alla capacità di convincere promettendo ad esempio Haaland, così ha convinto Leonardo, facendolo prendere dal PSG con lo stesso stipendio che avrebbe preso al Milan. Pochettino non si è mai pronunciato su chi sarà il titolare, questo sia da lezione agli agenti ed ai calciatori. Ma, nella scuderia di Raiola tutto è stato fatto solo in base ai soldi, Balotelli è diventato un caso quasi psichiatrico, Pogba ha una ratio nel suo spostamento solo legato alla moltiplicazione dei guadagni senza fare un passo in avanti nella sua carriera. Contano solo i guadagni della Raiola Football Club”.

