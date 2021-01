Napoli, contatti con Benitez: la situazione

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha sempre temporeggiato sul rinnovo di Gennaro Gattuso. I risultati altalenanti hanno fatto balenare più di un dubbio nella testa del presidente partenopeo.

Rafael Benitez ha lasciato il Dahlian ed è pronto a tornare al timone. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, ADL ha contattato Benitez. Il proprietario degli azzurri ha sondato la disponibilità del tecnico, il quale ha preso tempo.

Parlare di esonero imminente di Gattuso è prematuro, ma la panchina dell’allenatore calabrese sta scricchiolando. In caso di risultato negativo in Coppa Italia contro lo Spezia e/o alla prossima in campionato contro il Parma, lo scenario esonero si farebbe concreto.

Il Napoli è nel gruppone delle squadre in lotta per il quarto posto e deve recuperare la partita contro la Juve. I 34 punti in 18 partite non rappresentano uno score positivo e per la Champions serve di più. ADL non può permettersi di fallire l’accesso alla massima competizione europea per club.

Benitez è stato contattato come prima scelta in quanto conosce l’ambiente e utilizza un modulo, il 4-2-3-1, ritenuto adatto ai calciatori in rosa. Il contatto c’è stato e ne abbiamo la certezza. Seguiranno aggiornamenti, in base all’evolversi della situazione in casa Napoli e alle scelte del tecnico madrileno.