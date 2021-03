Monica Scozzafava: “Ogni partita è fatale per Rino”

In diretta a Punto Nuovo Sport Show, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuta Monica Scozzafava, giornalista de Il Corriere Del Mezzogiorno:

“Gattuso rischia l’esonero se perde col Bologna? Sinceramente lo dico. Non credo di aver raccontato qualcosa di inedito. Sono settimane, per non dire mesi, che la situazione è una situazione di grande tensione ed è un’atmosfera da tutti contro tutti. È evidente che ogni partita può essere fatale. Il silenzio del presidente degli ultimi mesi non credo sia fine a se stesso, se lo conosco un po’. Tutti ci auguriamo che con il Bologna possano esserci i tre punti, importanti non solo per la classifica, ma per rasserenare anche un po’ gli animi. Credo che certe disattenzioni che il Napoli continua a fare siano figli di una grande tensione. È chiaro che il presidente non possa disinteressarsi. Lui è sempre vicino alla squadra nell’ultimo periodo. Se mi chiedete se contro il Bologna andasse male, chi verrebbe al posto di Gattuso, non lo so e non sta a me saperlo. Siamo di nuovo a un passo da un cambio netto Giuntoli-Gattuso? Io vi rispondo sulla base di quella che è la mia conoscenza del presidente. Il presidente De Laurentiis è imprevedibile. Per deduzione logica, già da settimane, il presidente sarebbe dovuto intervenire e non l’ha fatto. Io, però, so anche che ha preso Carrera al Bari in cinque minuti. Questo episodio ti racconta chi è il presidente De Laurentiis, che per carità avrà anche messo in conto di non andare in Champions, ma tira tira … c’è un limite.”

Monica Scozzafava e l’ipotesi Mazzarri

“Mazzarri al Napoli mi farebbe piacere? Sì mi farebbe piacere, non perché sia un mio amico, ma perché lo stimo. Ho pensato che forse poteva essere la persona che dava la famosa scossa, che questa squadra, anche se si dichiara vicina all’allenatore, e sono sicura che lo è, ha bisogno. Se può essere uno dei nomi: non lo so. Anzi non credo possano esserci stati contatti con Mazzarri. Quando parlo di fine pazienza, penso a qualunque soluzione. Immagino anche Grava. In questo momento se dovesse accadere quello che nessuno si augura qui è in gioco non solo l’Europa, ma il prestigio di un club che non può stare a guardare cosa accade. Non credo che il presidente stia lì a pensare ad altro. Il presidente ha a cuore il Napoli e degli interessi economici importanti. Screzio Mario Rui e Zedadka? Io ho una breve esperienza nel Napoli e sapete quante volte è successa una cosa del genere. Ci può anche stare. Non lo giustifico, Mario Rui, ma siamo su un campo di calcio non nella chiesa con le suore. Mario ha sbagliato e non si deve fare, però su un campo di calcio può accadere che un giocatore, già evidentemente nervoso, perché sono 3 partite che non gioca e gli è partito l’embolo. Ma la situazione fotografa una situazione difficile. Poi ci aspettiamo i miracoli, magari arrivassero: saremmo tutti più contenti “.