Mimmo Malfitano: “A Napoli serve equilibrio”.

In diretta su Radio Punto Nuovo a “Punto Nuovo Sport Show”, trasmissione con Umberto Chiariello, è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista de La Gazzetta Dello Sport: “Gattuso? Io voglio dire subito una cosa: noi napoletani non abbiamo equilibrio, così come non ce l’ha la nostra squadra di calcio e il nostro allenatore. Noi adesso ci stiamo esaltando perché il Napoli a Cagliari ha fatto una grande partita. Io tutto ciò che di positivo c’è devo prenderlo e archiviarlo. Non devo assolutamente esaltarmi per la vittoria di ieri, perché in questo campionato non abbiamo avuto controprove. È qui che bisogna concentrare le forze. È lui il tecnico e quando le cose non vanno la responsabilità è sua. Lui ieri nel post gara la prima cosa che ha detto è che la squadra manca di veleno. Anche le squadre che stanno in testa e hanno qualità, le partite se le vanno a giocare con grinta e determinazione, ma questo Napoli senza carattere, sarò fuori luogo, non piace. Non ha quella cattiveria e quel veleno e deve essere Gattuso lui a smuovere questi ragazzi. Ieri Zielinski ha avuto una possibilità una volta da fuori aria e non ci ha pensato due volte. Il Napoli non può avere un solo giocatore così. Io credo che il veleno sia questo. Basta con questo tik-tok! Mimmo Malfitano aggiunge: “Gestione Gattuso? Una gestione positiva, se vogliamo metterla sul piano dei risultati e di ciò che ha ottenuto. Chi avrebbe mai detto che il Napoli avrebbe potuto vincere la coppa? Lui ha dalla sua un grande lavoro, perché è un grande lavoratore e i risultati si vedono. Bisogna, però, dire che un allenatore bravo come lui che ha anche esperienza, forse non in panchina, ma sul campo di calcio sì, secondo me questo organico potrebbe essere migliorato. Io credo che il lavoro di Gattuso dovrebbe essere più insistenti sul capitalizzare meglio le capacità dei singoli. Insigne potrebbe fare di più, Zielinski anche può esplodere. Credo che Gattuso abbia la capacità di poter far esplodere tutti questi giocatori, in attesa di Osimhen. Il Napoli ha tanti giocatori che possono esplodere: lo stesso Fabian Ruiz”.

