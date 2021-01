Milik-Napoli, si va in tribunale

Continua la telenovela tra Milik e il Napoli che stavolta non riguarda solo il calciomercato ma anche il tribunale. Il club azzurro ha citato in giudizio il calciatore polacco per danno d’immagine, chiedendo un risarcimento da 1 milione di euro per l’ammutinamento eseguito dopo la partita di Champions del 5 novembre 2019, ma anche per una pubblicità non autorizzata relativa al ristorante del calciatore a Katowice. Milik ha risposto minacciando di andare per vie legali, a causa del pagamento non effettuato da parte di De Laurentiis dello stipendio di ottobre. Esso è stato regolarmente fatto ai compagni di squadra, tranne a chi è in scadenza nel prossimo giugno, come Maksimovic e Hysaj. Nonostante ciò, il Napoli può fino al 16 febbraio pagare tutti i suoi arretrati ma i problemi non sono del tutto economici dato il caos generato nelle ultime ore che sicuramente non porterà tranquillità negli spogliatoi.

