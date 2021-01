Matteo Marani: “Osimhen è un irresponsabile”

In una recente intervista si è espresso il vice direttore di Sky Sport, Matteo Marani, il quale ha dato un suo parere riguardo il momento del Napoli e in particolare sulla situazione Osimhen, ecco le sue parole: “A Napoli c’è un pessimismo eccessivo, esagerato intorno alla squadra. Gattuso sa meglio di noi qual è il miglior modulo per il Napoli. Io credo che il problema difensivo sia dovuto anche all’assenza di Koulibaly, che insieme a Manolas forma la miglior coppia di centrali della Serie A. Quando ci sono loro due, il Napoli ha la miglior difesa d’Italia. L’attacco però continua a far fatica a segnare. Osimhen? E’ stato un irresponsabile con quella festa. Dopo che il Napoli ha speso tutto per lui in estate lui fa questo, ha potuto giocare solo 6 partite”.

Dure in un certo senso le parole da parte del direttore Matteo Marani, soprattutto riguardo l’attaccante nigeriano, bombardato sempre di più nelle ultime settimane nei social. L’assenza dell’attaccante si fa sentire notevolmente in attacco, nonostante il Napoli sia una delle migliori squadre in Europa per produzione di tiri dentro l’aria.

Uno dei limiti di questo Napoli è sicuramente la freddezza sotto porta e la poca cattiveria. Proprio per questo uno grintoso come il nostro attaccante nigeriano avrebbe fatto più che comodo soprattutto con lo stop di Mertens.

Importante anche la valutazione di Marani sulla coppia difensiva Manolas-Koulibaly che ad inizio di campionato non aveva lasciato scampo agli attaccanti avversari. A questo Napoli serve sicuramente equilibrio visti i numerosi infortuni e i conseguenti cambi di formazione, nonchè di modulo.

Agli azzurri non resta che compattarsi e fare tesoro della preziosa vittoria all’ultimo minuto contro l’Udinese. Speriamo inoltre di rivedere al più presto in campo i nostri infortunati come KK e il belga Mertens, come anche Manolas e Osimhen. Servirà il loro aiuto per affrontare un giorne di ritorno molto difficile in vista anche degli impegni in Europa League.