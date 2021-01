Nel prepartita di Napoli-Spezia, a DAZN, si è espresso sulla partita Dario Marcolin, in particolare riguardo la scelta odierna del mister di adattare Lozano prima punta, ecco le parole: “Lozano prima punta? Lo ha già fatto con Ancelotti, Lozano è un tipo di giocatore che non vuole dare punti di riferimento, Petagna è diverso, è molto più fisico. Hirving sguscia e va in profondità e Gattuso lo ha messo proprio per non dare riferimenti allo Spezia.“

Navigazione articoli