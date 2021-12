Manolas tenta “la fuga” in Grecia, ma e’ fermato dalla finanza con 20.000 euro!

Kostas Manolas è stato fermato all’aeroporto di Capodichino, era in partenza per la Grecia. Un viaggio che a quanto pare aveva concordato con il club ma che ha avuto un fuori programma. Il difensore, secondo quanto scrive l’edizione online del Corriere del Mezzogiorno, pare avesse con sé una ingente somma di danaro. Una cifra superiore al limite consentito che è di ventimila euro per le norme antiriciclaggio. Al giocatore, fermato dopo i controlli di rito dai militari della Guardia di Finanza, sarebbe stata comminata una multa. Probabilmente i finanzieri sono stati allertati da una segnalazione. Resta ora da capire perché Manolas andasse nel suo Paese, probabilmente per sottoporsi a controlli medici

