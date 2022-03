LE PAGELLE di Napoli-Udinese 2-1, Osimhen trascina, Lobotka insostituibile, Fabian irritante.

Napoli-Udinese, match valido per la 30a giornata di Serie A e andato in scena al Maradona, si é concluso con il punteggio di .2 a1 Le reti . Osimhen doppietta , Beto per l‘Udinese

Ospina: 7 , Determinante sulla conclusione di Beto, nessuna colpa sul gol di Deulofeu,

Di Lorenzo: 6,5, primo tempo cosi’cosi, poi Spalletti lo libera dalla fase difensiva, ed il suo cross per Osimhen e decisivo. dal 78′ Zanoli sv

Rrhamani: 5,5 Ammonito al 65′ minuto, si ricorda solo per avere difficolta’ in impostazione di gioco, un turno di riposo che fara’ bene

Koulibaly: 7 , partecipa alle azioni di costruzione ,oltreche’ di attacco, fuori posizione sul gol di Deulofeu

Mario Rui: 6 grande impegno del portoghese, ma anche confusionario ed a volte irritante.

Anguissa: 6,5 primo tempo lento ed impacciato, poi esce Fabian e comincia la danza, torna il Frank che conosciamo.

Lobotka: 7,5, Unico lucido nel centrocampo azzurro, buona la prova nelle due fasi

Politano: 7, Spinge sulla destra come un “cavallo” di razza, crea tanto disordine in area friulana, esce con i crampi…mitico! dal 71′ Zielinsky sv

Insigne: 6,5 primo tempo anche lui impacciato, un paio di azioni ed il tiro a giro messo in angolo da Silvestri, il secondo come tutto il Napoli e cresce, prova buona dal 87′ Elmas sv

Fabian Ruiz: 5, irritante ed assente sia mentalmente che “fisicamente”, vista la poca partecipazione alla manovra d’ attacco . dal 46′ Mertens 7, 35 anni e non sentirli, cambia la gara e fa capire la differenza!

Osimhen: 8, Gara da incorniciare! Doppietta e trascinatore , davvero un bel vedere. ma si poteva evitare l’ammonizione.

In panchina: Marfella: Idasiak: Zanoli: Juan Jesus: Tuanzebe: Ghoulam: Demme: Ounas: Zielinski: Elmas: Mertens: Lozano:

All.Spalletti: 7 Ci mette un tempo…poi Mertens lo salva!…Meditare mister.

