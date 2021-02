Lauro: “Giuntoli ha dato un ‘no’ secco per Tripaldelli”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luigi Lauro, agente di Verde e Tripaldelli: “Il Cagliari mi ha detto che Tripaldelli non era considerato in uscita perché stava crescendo bene ed il progetto era giusto per lui. Alla mia insistenza, mi hanno detto che se avessi trovato un progetto valido, nella stessa categoria, avrebbero preso in considerazione le mie richieste. Ho chiamato il direttore sportivo del Valladolid che mi ha richiamato il sabato mattina per dirmi che aspettavano l’ok dell’allenatore. Nel frattempo, mi è venuto in mente il Napoli – avendo visto la partita del mercoledì – ed ho mandato un messaggio a Giuntoli, a gennaio. L’opzione sarebbe stata quella di prenderlo in prestito con un diritto di riscatto a 3 milioni e ci ho voluto provare. Il direttore sportivo mi ha dato un secco ‘no’. È stato fuori per due piccoli infortuni, perciò non ha avuto continuità, quest’anno ha già giocato 9 partite in campionato e 3 in Coppa Italia, lo spazio se lo sta trovando”.

