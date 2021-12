L’agente di Koulibaly indagato dalla Procura: la Finanza dal Napoli (che non è coinvolto)

Fali Ramadani, uno dei procuratori più conosciuti al mondo, agente di Sarri e Koulbaly, è indagato dalla Procura di Milano per evasione fiscale, riciclaggio e autoriciclaggio. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che i finanzieri del nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza hanno bussato alla porta di 9 club di A (Inter, Milan, Juve, Verona, Fiorentina, Napoli, Torino, Cagliari, Roma) e due di B (Frosinone e Spal) per acquisire le mail scambiate fra il procuratore e le società, che comunque non risultano sotto indagine.

