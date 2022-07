Kvaratskhelia show a Dimaro tra goal e assist (video)

Nella giornata di ieri si è svolto il primo allenamento della squadra, o meglio della nuova squadra, di Luciano Spalletti.

Con l’assenza di Insigne e Mertens, l’attenzione si è focalizzata sui nuovi arrivi, Olivera e Kvaratskhelia.

Olivera, in seguito all’infortunio al ginocchio, non ha svolto tutto l’allenamento completo in quanto, a detta di Spalletti, non hanno voluto sovraffaticare il ventiquattrenne Uruguaiano.

Situazione opposta per Kvaratshelia. Il ventunenne georgiano non solo sieri si è allenato con tutta la squadra ma è riuscito a sorprendere tutti durante una partita amichevole.

Il ragazzo infatti è riuscito a segnare un goal e a dare un assist spettacolare.

#Kvaratskhelia, gol e assist nella prima partitella a Dimaro!



🎥 LE IMMAGINI 👇🏼 pic.twitter.com/yQHiCZtfrp — Manuel Guardasole ✍🏻 (@MGuardasole) July 9, 2022 Sul georgiano sono riposte tante aspettative. Lo setto ad averlo dichiarato è stato Luciano Spalletti che in conferenza stampa ha dichiarato:

“Kvara è quello che pensiamo… i test e i risultati fisici dicono che ha bisogno di allenamento ma sappiamo la sua qualità e siamo abbastanza tranquilli.”

