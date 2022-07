Il Napoli è atterrato a Verona. Inizia il ritiro!

I ragazzi di Luciano Spalletti sono atterrati all’Aeroporto di Verona, da li si sposteranno in bus direzione Dimaro.

L’arrivo in Val di Sole è previsto per le ore 19.30. Domani mattina alle ore 10.00 si terrà il primo allenamento della squadra. La sera, per le ore 19.00 circa parlerà in conferenza stampa, Luciano Spalletti.

Il primo ritiro estivo della squadra di Aurelio de Laurentiis avrà luogo dall’8 al 19 luglio. Ma quest’anno sarà un ritiro particolare senza il capitano Lorenzo Insigne.

Inoltre, tra i convocati dell’allenatore di Certaldo, non è presente il nome di Dires Mertens. Il giocatore, svincolato il 30 giugno, è attualmente senza contratto nella “Isla Bonita” Ibiza, con la sua famiglia.

Tante novità in casa Napoli quest’anno, da nomi importanti come Mertens e Koulibaly che forse non rinnoveranno, a novellini come Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera.

Un ritiro anche di giovani promesse, come Giovanni Ambrosino, Alessio Zerbin, Hubert Idasiak, Karim Zedadka e Michael Folorunsho.

