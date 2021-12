Hugo Maradona morto a 52 anni per arresto cardiaco

Purtroppo questa mattina un’altra notizia che addolora ancora la famiglia Maradona: è morto Hugo Maradona pochi minuti fa in seguito ad un arresto cardiaco.

Il fratello di Diego aveva solo 52 anni ed era residente in Campania nella Zona Flegrea, in particolare a Monte di Procida.

Il decesso è avvenuto nella sua abitazione, invano l’aiuto dei sanitari del 118.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati