Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, ai microfoni di Sky Sport, ha espresso la sua riguardo l’imminente mercato invernale, su acquisti e cessioni: “Al momento non ci sono situazioni particolari, l’entourage di Milik sta parlando con diversi club nella speranza che si trovi una soluzione buona per tutti. Occasioni a Gennaio? In questo momento pensiamo che la rosa sia completa, non dimentichiamo che oggi oltre Osimhen, abbiamo molti infortunati come Mertens, Koulibaly e Demme”.

