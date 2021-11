Di Lorenzo: “L’anno scorso è passato, pensiamo a oggi”

Ecco le parole del terzino Giovanni Di Lorenzo riguardo l’imminente sfida col Verona, con un ricordo a quella dell’anno passato:

“Ormai quella dell’anno scorso è passata, dobbiamo pensare a quella di oggi. Affrontiamo una squadra in salute, che ha fatto buoni risultati. Sarà difficile, ma ci siamo preparati bene. Maradona? Abbiamo questa maglia per omaggiarlo. Dovremo onorarla anche oggi, come nelle altre partite. Cercheremo di fare una grande partita per portare a casa i tre punti. Caprari? E’ un bravo giocatore, forte nell’uno contro uno, ha gamba e tecnica. Non solo io, ma tutta la squadra dovrà stare attenta alle individualità del Verona”.

