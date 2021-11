Gavillucci: “Ho proposto una struttura che spiegasse le decisioni ai media ed ai club, ma non sono stato ascoltato. Fermare Maresca non risolve il problema”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è Claudio Gavillucci, arbitro:

“Qualcuno nell’Aia potrà pensare che porto sfortuna, ma l’esperienza mi diceva che dopo il precedente di Inter-Juventus senza una presa di posizione sarebbe stato difficile tornare indietro Inter-Juve è la partita, e tutto ciò che accade in quella partita non può che essere preso ad esempio. Se quanto accaduto ad Alex Sandro viene considerato un chiaro ed evidente errore l’episodio di Pellegrini in Roma-Milan non può essere considerato diversamente, ed ormai tutto questo ce lo porteremo avanti fino alla fine del campionato. Sull’uniformità: è la cosa più importante e difficile da ricercare per un arbitro, e lo è ancora di più in un campionato. Forse, non ci arriveremo mai perché siamo umani e vediamo gli episodi in campo in maniera soggettiva. Ma, una maggiore uniformità si può avere sicuramente su quando invece è opportuno l’intervento della tecnologia. Ci sono dei parametri che già oggi sono chiari all’interno del protocollo, questi parametri possono restringere la soggettività di chi deve attivare la tecnologia, per poi lasciare la soggettività della decisione all’Arbitro.“

Gavillucci e il suo “Less is more”

Gavillucci inoltre esprime la sua riguardo i cosiddetti “Rigorini”:

“Rigorini? Come il danno procurato lo cancellerei dal vocabolario del calcio. Riprenderei le parole di Boskov, rigore è quando arbitro fischia. Sono parole passate alla storia perché spiegano la centralità dell’arbitro. Possiamo non essere d’accordo sul rigore assegnato al Milan. Se un contatto che c’è stato realmente è stato valutato dall’arbitro in campo da rigore allora il Var non può intervenire. Il calcio è un gioco di contatto e la Var è stata introdotta per evitare i chiari ed evidenti errori.Quindi credo per riassumere il tutto potremmo utilizzare il detto “Less is more” meno si interviene e meglio e’. In aprile, quando c’è stato il cambio Nicchi/Trentalange, ho paventato un rientro in Federazione.

Le considerazioni su Maresca

Infine Gavillucci dice la sua su Maresca:

“Non possiamo essere soddisfatti che Maresca non arbitra fino a dicembre, perché questo non risolverà il problema ne tantomeno la ritengo la giusta strada per recuperare un arbitro che al di là della giornata storta ha ottime qualità. La sospensione di un arbitro non eviterà al direttore sportivo, all’allenatore, al tifoso di continuare a non capire il motivo di certi errori. Questa non sarebbe una rivoluzione ma solo una migliore programmazione. L’Aia da sola non può fare questo step, Figc e Lega devono contribuire economicamente e logisticamente per realizzare questo progetto utile a tutto il sistema. Se non si comprende velocemente, continueremo a curare “il nostro calcio malato con gli antidolorifici anziché che con gli antivirali”.

