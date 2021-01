Gattuso post Udinese-Napoli: “Se non leggessimo tutte queste str*nzate…”

Dopo un Udinese-Napoli ai limiti, è il momento di sentire le parole del mister Gennaro Gattuso. Ringhio ha preso le difese di Amir Rrahmani per l’errore sul primo goal e si è detto comunque contento di aver conquistato i 3 punti. Gattuso, come ormai ha già fatto in passato, ha approfittato per dare un consiglio ai calciatori e ad i giovani in generale.

Queste le sue parole a Sky nel post Udinese-Napoli: “Questa squadra, anzi…i giovani di oggi devono imparare a smanettare di meno. Oggi si smanetta troppo, troppo sul cellulare e si leggono un sacco di cose. Già è complicato giocare a Napoli, figuriamoci se poi stiamo dietro a tutte ste chiacchiere. Napoli è allo stesso livello di Roma, ci sono un sacco di radio e siti. Se buttassimo le energie in campo invece di leggere le tante str*nzate che vengono dette in giro…”.

Il tecnico calabrese conclude: “Se stiamo sul pezzo forse qualcosa si può migliorare. Per ora bisogna lavorare, poi faremo i conti”.

