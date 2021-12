Gallo: “Mourinho non è al capolinea, sta facendo molto peggio Sarri alla Lazio. Insigne non resterà al Napoli”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimiliano Gallo, direttore de Il Napolista:

“Il centrocampo del Real Madrid è ancora il più forte d’Europa? Quando i ritmi sono alti, vanno un po’ in difficoltà, ma quando la velocità è ridotta, sembra di vedere il calcio della playstation. Mourinho andrà all’Everton? Non penso, anche perché lunedì sera l’Everton ha battuto l’Arsenal e per il momento la panchina di Benítez è salva. Non sono d’accordo con chi afferma che Mourinho sia giunto al capolinea, a mio avviso, la Roma non è una squadra forte e, inoltre, ha dovuto fare i conti con tanti infortuni in quest’ultimo periodo. Trovo più negativo il rendimento della Lazio di Sarri, che ha a disposizione un organico migliore rispetto a quello romanista. Insigne resterà al Napoli? Non penso, è giusto che le strade si dividano, l’amore è finito. Insigne è un calciatore forte, ma non fortissimo, è sbagliato farne una tragedia. Anche nel Napoli di Sarri non è mai stato fondamentale, non è mai esistito l’insignismo”.

