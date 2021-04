Gallo: “Allenatore Napoli? Claudio Ranieri”

In diretta a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, trasmissione con Umberto Chiariello è intervenuto Massimiliano Gallo, direttore Il Napolista:

Gallo sceglie Ranieri

“Il Napoli ha il miglior calendario, potrebbe fare le ultime otto vittorie. Allenatore futuro Napoli? Per me Claudio Ranieri potrebbe fare bene, è un allenatore al passo con i tempi, può andare d’accordo il presidente ed è un grande uomo. Gattuso-Quagliarella? Quagliarella ha avuto la ragione dai social, perché Gattuso fa una telecronaca un po’ fastidiosa. Corsa Champions? Il Napoli deve vincere a prescindere dall’avversario, ieri poteva anche pareggiarla, è stato salvato dal VAR. Il Napoli è stato per tutto l’anno una squadra discontinua e credo se la porterà dietro per le restanti 8 giornate. Osimhen? Non è stato molto determinante prima del goal. Ieri l’Atalanta ha abbassato la guardia, anche la dea può andare in difficoltà. Gattuso? Gode di ottima stampa, ha avuto le sue chance, De Laurentiis però ritiene ci siano allenatori che possono far meglio. L’allenatore forte può determinare come no. Un altro grande allenatore è Fonseca per me. Galtier? Preferirei Spalletti”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati