Ecco la firma di Kim Min Jae. Benvenuto!

Kim Min Jae ha ufficialmente firmato con il club di Aurelio de Laurentiis.

Il difensore sudcoreano ex Fennerbahce quest’anno vestirà la maglia azzurra, con un contratto di 2.5 mln fino al 2027.

Nella giornata di ieri è arrivato a Roma per sottoporsi alle visite mediche di controllo, dalle quali è risultato un’impressionante forma fisica fatta di di esplosiva forza e resistenza fisica.

Il difensore sostituto di Koulibaly ha raggiunto i suoi nuovi compagni di squadra a Castel di Sangro per iniziare l’allenamento.

Per la partita amichevole di questa sera con tutta probabilità resterà in panchina a guardare, fin quando non sarà pronto per scendere in campo.

Kim è il 4 acquisto ufficiale della nuova squadra di Luciano Spalletti e Aurelio de Laurentiis.

Non ci resta dunque che dargli il nostro benvenuto ufficiale e augurargli buona fortuna!

