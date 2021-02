Costacurta e Marani: le loro opinioni a Sky

Nel prepartita di Napoli-Juventus, ha espresso la sua ai microfoni di Sky, Alessandro Costacurta, ex leggenda del Milan e giornalista. Ecco le sue parole: “Zielinski nella mediana sarà un rischio per il Napoli, ma anche per l’avversario. Giocare contro la Juve in fiducia è sempre difficile ma è una scelta intrigante. Sarà una bella lotta Lozano-Cuadrado, se Lozano sarà su quella fascia, sai che belle corse!”

Matteo Marani è intervenuto, anche in modo polemico, riguardo la società azzurra: “Gattuso doveva avere più protezione, sembra che non sia stato protetto dalla società. Ogni anno ci sono sempre problemi con gli allenatori a Napoli, guarda Reja, Benitez, Mazzarri. Ci vuole un grande direttore sportivo che abbia pieni poteri.”