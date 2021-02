Collaro: “Gattuso deve finire al meglio il suo percorso”

In una esclusiva intervista a Per Sempre Napoli, si è espresso il diretto di Sport Campania, Gianfranco Collaro, per parlare dell’impegno in Coppa Italia degli azzurri e anche della situazione Gattuso.

Come vede la sfida tra Juventus e Inter?

“Sicuramente una semifinale da godersi. Il risultato è molto incerto in quanto l’Inter ha sì subito due reti ma può ribaltare il risultato. Dall’altra parte una Juventus che da quando è iniziato il 2021 ha fatto solo un pareggio e non ha mai perso. Sembra la Juventus di Allegri, corta, che si sa difendere e che quando va in vantaggio lo riesce a gestire. Credo che sarà una gara aperta a qualsiasi risultato e non escludo i supplementari”.

Quanto perde il Napoli con l’assenza della sua coppia di centrali?

“Perde tanto non solo per domani ma anche per la Juve di sabato. Già giocare senza KK è un problema, figurati senza Manolas. Infatti molti dei gol subiti sono dovuti a incertezze difensive, date soprattutto dall’impostazione da dietro. Proveremo con Rrahmani e Maksimovic ma sarà dura, visto anche il periodo non idilliaco. I problemi sono psicologici vista che appena prendono un gol, subentrano le paure. Ora devono pagare anche gli smarchi fisici. Gattuso avrà colpe dal punto di vista tattico ma anche sfortuna per non avere sempre gli uomini a disposizione”.

Possono bastare Rrahmani e Maksimovic per fermare l’attacco bergamasco?

“Se sono gli stessi giocatori ovvero, Rrahmani ai tempi del Verona e Maksimovic ai tempi del Torino, dico di sì. Se sono quelli visti negli ultimi periodi, nutro fortissimi dubbi a riguardo. Leggendo anche le parole di Gosens posto Torino, fanno evidenziare la voglia di una squadra di riprendersi subito e quindi troveremo un’Atalanta molto cattiva. Se i nostri centrali non saranno cattivi, sarà durissima.”

Come deve affrontare il Napoli la sfida di Bergamo?

“ Non può fare la stessa partita dell’andata, ovvero scolastica senza scoprirsi e senza fare male. Dovrà capire come schierarsi in campo perché talvolta rischiare può dare soddisfazioni come può toglierle. Ho paura che vedremo lo stesso modulo dell’andata se non più difensivo, magari vedendo i 5 dietro a difendere. Mi terrei più equilibrato con un 4-4-2 cercando di sfruttare la velocità di Politano e Lozano e tenere equilibrio a centrocampo, il punto forte dell’Atalanta”.

Collaro sulla situazione Gattuso

Collaro espone la sua riguardo alla situazione Gattuso:

Cosa deve fare Gattuso per salvarsi, nonostante questo filotto di partite?

“Per come vedo la situazione, Gattuso deve trovare il modo per concludere al meglio la sua esperienza a Napoli. Sembra giunto al termine già all’inizio del 2021 e la sconfitta col Genoa ha sicuramente minato l’equilibrio nello spogliatoio, soprattutto per come è arrivata. Questo filotto non giova, il Granada è il suo ultimo obbiettivo per salvare la stagione, poiché sono probabili le sconfitte con Atalanta e Juve, in luce delle loro ultime partite. Anche se, se solo pareggi con la Juve vuol dire che sei in salute.”

Uno sguardo agli obbiettivi e al futuro

Ecco inoltre parole di Collaro riguardo gli obbiettivi della rosa, con uno sguardo al futuro:

Come deve affrontare il Napoli questa seconda parte di stagione per raggiungere i suoi obbiettivi?

“Innanzitutto devono mettersi in testa l’obbiettivo da raggiungere. Credo che lo scudetto non sia mai stato un vero obbiettivo ed è anche un bene, altrimenti ci saremmo trovati una squadra 12esima per la frustrazione. Una coppa Italia e una Europa League, che dà accesso diretto alla Champions, possono salvare la stagione e la faccia di Gattuso. Se vince EL e porta il Napoli in Champions, cos’altro puoi chiedere? Sembra che solo il popolo Napoletano snobbi una coppa importante come l’Europa League…”

Insigne e il rapporto calciatori-allenatore?

“Ultimamente ho saputo che molti giocatori non seguono il mister, ma è da verificare. I giocatori hanno una insofferenza continua, Insigne dal rigore sbagliato con la Juve sembra quasi come se gli fosse caduto il mondo addosso. E’ una squadra che non è serena e si vede anche col Genoa, volevano vincere ma sono fragili mentalmente. Si disuniscono facilmente e si innervosiscono. Anche col Verona, sembravano quasi aver paura di prendere gol o che non seguissero il loro allenatore, se è il secondo caso, sarebbe il peggiore. Credo che ci sia più un problema psicologico perché altrimenti sarebbe andata come con Ancelotti. L’unico errore è che la squadra doveva essere rifondata sin da quando è arrivato Carlo. Se la squadra non arriverà in Champions è probabile che non ci sarà mercato e quindi rischi di buttare i prossimi anni.“