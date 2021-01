Chiariello: “Ho parlato col Napoli su Osimhen”

Il noto giornalista Umberto Chiariello, durante la trasmissione Campania Sport in onda su Canale 21, ha cercato di chiarire le idee riguardo le condizioni fisiche dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen: “Ho notizie, ho parlato col Napoli perchè ero preoccupato dopo alcune interviste a specialisti che erano allarmanti. Mi è stato spiegato: il nervo non è ancora guarito, ma la spalla a livello osseo sta bene, ha recuperato quel problema. Ora è un problema di sensibilità. Non potrebbe fare braccio di ferro ma è un calciatore. Questa leggera fatica a muovere il braccio non ostacola e tornerà ad allenarsi. Il braccio ora si articola abbastanza bene, gli è rimasto un formicolio alle dita. Il Napoli non fa dichiarazioni perché attende la visita di controllo visto che il Covid, ma anche l’entourage è molto ottimista“.

