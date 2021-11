Casale: “Osimhen non sa proteggersi, ecco perché è spesso infortunato”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pasquale Casale, ex calciatore di Napoli, Cagliari e Benevento:

L’infortunio di Osimhen? È troppo impetuoso e, non sapendo proteggersi adeguatamente, si espone a seri infortuni, come purtroppo è avvenuto contro l’Inter. La disfatta della Juventus contro il Chelsea? È evidente che non ha un organico in grado di reggere il doppio impegno. Finora aveva fatto bene in Europa, ma male in Italia”.

“Continuo a sostenere che l’Europa League vada affrontata con le seconde linee, mentre il vero obiettivo degli azzurri deve essere lo scudetto. Avrei fatto riposare Koulibaly, giocatore imprescindibile per i partenopei. Dal punto di vista mentale, l’ambiente napoletano è fragile, quindi non ci si può permettere un nuovo passo falso in campionato per evitare di entrare in una spirale negativa”.

