Capuano: “È giusta la decisione di togliere la giornata di squalifica ad Osimhen, ma la giustizia sportiva italiana fa acqua da tutte le parti”

A Radio Punto Nuovo, nella giornata di ieri, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24:

“Il ricorso accolto in favore di Osimhen? L’attaccante partenopeo ha commesso un’enorme sciocchezza contro il Venezia e la scelta di espellerlo è stata giusta, ma dare due giornate di squalifica era un’assurdità. Ho trovato corretta la decisione di togliergli uno dei due turni di stop. Tra l’altro, penso che nessuno nell’ambiente juventino si aspettasse di non vedere in campo Osimhen nella partita di sabato pomeriggio. Il modus operandi della giustizia sportiva? Ci sono problemi evidenti nel funzionamento della giustizia sportiva italiana. È inconcepibile che Orsato torni solo ora ad arbitrare l’Inter dopo tre anni e mezzo. Mi auguro, ma non ci credo, che questa stagione sia all’insegna del buonsenso sotto tutti i punti di vista”.

