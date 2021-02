Nel prepartita di Napoli-Parma si è espresso ai microfoni di Sky, il noto opinionista Marco Bucciantini. Ecco le parole del giornalista: “Nessuno è perfetto in campionato, il Milan ha cambiato delle cose, l’Inter non è perfetta ma è cinica. Il Napoli è bravo a nascondere i propri difetti con l’unione della squadra. Ma ciò che manca è il giusto agonismo e copattezza. Col Verona c’erano due giocatori che guardavano Di Marco che andava n porta, una squadra compatta non permette questo”.

