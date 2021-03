Nel prepartita di Napoli-Bologna, è intervenuto in studio a Sky Sport, l’opinionista Marco Bucciantini:

“Finalmente a Napoli c’è un obiettivo chiaro.Ora ha una competizione senza le coppe, puoi allenarti di più e competere per il quarto posto. Sembra anche una strada più serena per la società. Sembrano usciti dall’autolesionismo e se giocano come sanno fanno un grande calcio.”