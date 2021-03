Barbano: “Insigne ha risposto sul campo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore de Il Corriere Dello Sport:

“Insigne? Insigne è una polizza e ha risposto in questa stagione a chi lo considerava un mezzo giocatore, tranne Mancini che ha creduto da subito in lui. Lui è quel giocatore che in trenta metri può fare cose semplice. Anche sul gol di Locatelli, ha fatto una cosa come se nulla fosse, mandandolo in gol. Rinnovo? Non è che non lo rinnova è che Insigne vorrebbe di più. Insigne vorrebbe rinnovare alla stessa cifra o qualcosina sopra e il Napoli gli ha proposto qualcosa in meno. Questo tema io lo capisco. I calciatori e i loro procuratori non capiscono che il calcio non ripartirà più come prima. Osimhen e Mertens guadagnano 4,5? Io credo che alla fine De Laurentiis farà questo sacrificio. A giugno dell’anno scorso abbiamo pensato che la pandemia fosse quasi finita, solo oggi ci siamo resi conto che questo problema lo avremo per un po’ di tempo. Io rinnoverei Insigne. È un calciatore con dei limiti e a metterlo nelle sue migliori condizioni. La Nazionale e il Napoli senza Insigne sono mezze squadre”.

