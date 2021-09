Anguissa: “Spalletti conta su di me, mi ha dato tanta fiducia”

Nel prepartita in diretta a DAZN, si è espresso ai microfoni il centrocampista del Napoli Anguissa, nuovo idolo dei tifosi:

“Spalletti è un allenatore con molta esperienza che fa attenzione ai dettagli e sta accanto ai giocatori. Dal mio arrivo mi ha dato fiducia e mi ha detto che conta su di me. Si aspettava che portassi un certo equilibrio difensivo alla squadra, che rendessi subito in mezzo al campo e io so cosa fare.

Mi chiede di aiutare al massimo i miei compagni nel recupero palla, di lavorare in interdizione e, quando possibile impostare. Questo è quello che so di dover fare, ma voglio mostrare anche le mie qualità offensive. Spalletti ti insegna molto tatticamente. Sono venuto in Italia proprio per questa cultura tattica. Penso che se ascolto i suoi consigli posso imparare molto giorno dopo giorno”.

