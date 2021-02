Alessia Bartiromo: “Evidenti problemi di comunicazione nella società”

Alessia Bartiromo, nota giornalista e scrittrice napoletana, si è espressa in una esclusiva intervista a PerSempreNapoli, per parlare del momento attuale degli azzurri, con una parentesi sul bellissimo libro a cui ha partecipato, ovvero “Interrompo dal San Paolo”. Ecco le sue parole:

Cosa ne pensa della partita di sabato con la Juve?

“Partita molto importante che arriva nel peggior momento del Napoli e nel migliore della Juve. Bianconeri che hanno recuperato terreno in campionato, finale di Coppa Italia, sembra essere tornata compatta e solida come conosciamo. Mi aspettavo la loro rimonta. Gara importante psicologicamente, Napoli ha il dente avvelenato per la Supercoppa. Non credo sia un’ultima spiaggia, diversamente per Gattuso che si gioca tanto. Sarà un Febbraio caldo tra EL e campionato. Ci vorrà una reazione importante e con la Juve può arrivare vista la partita. Mi aspetto un Napoli che approcci al meglio nonostante le difficoltà di rosa.”

Il gesto Hysaj-Rrahmani è un po’ l’emblema della stagione?

“Il gesto è figlio di una situazione societaria poco chiara. Il gruppo è formato da tanti calciatori che in questo periodo di covid non hanno tempo di far gruppo facilmente. Anche se da come si nota sui social e a CastelVolturno, il gruppo è affiatato e si vogliono tutti bene. Il problema è che ci sono molte situazioni pendenti. Lo stesso Hysaj col procuratore in settimana che è serparato ormai col Napoli, la situazione Gattuso, Maksimovic e altri giocatori in partenza. Il gesto credo sia anche dato dall’impeto, poiché essere sostituito dopo 45 minuti non è il top. Credo sia un gesto da rabbia verso sé stesso per la partita disputata. Forse non sente neanche più la fiducia dell’ambiente e della società. Non credo sia dato dalle differenze di nazione tra Hysaj e Rrahmani (Albania e Kosovo). Sui social mi diverto a leggere i commenti dei calciatori. Sono sempre molto scherzosi tra di loro. Non credo sia un problema di gruppo né che si sia rotto il giocattolo”.

Il problema Gattuso-Rosa, secondo Alessia Bartiromo

Sarebbe giusto cacciare Gattuso? O il problema è dovuto alla rosa? “Sono convinta che questa squadra possa dare di più. Il problema Gattuso è da considerare sotto due punti di vista. Il primo è che se una squadra per un motivo o per un altro non raggiunge i risultati prefissati, è mandar via il mister. In questo campionato in cui si gioca ogni tre giorni però, è impossibile pensare a un traghettatore anche perché il Napoli in estate inizierà un nuovo ciclo. Il Napoli dovrà anche risolvere delle situazioni contrattuali oltre ad aver una rosa carente in alcuni reparti, come quello dei terzini e di un centrale d’esperienza. Bisogna fare mente locale per capire cosa manca a questa squadra per fare il salto di qualità. Purtroppo questa stagione il Napoli ha avuto una concomitanza di casi covid e infortuni nel momento critico e soprattutto la mancanza dei due giocatori su cui si basa il nuovo modulo, ovvero Osimhen e Mertens.”

Che ne pensa della gestione di Giuntoli, relazionata al mutismo del presidente?

“Questo è il punto fondamentale di tutta la vicenda. Impensabile far parlare sempre il direttore sportivo, in bilico tra l’altro. In un momento in cui la squadra non raggiunge i risultati, è anche giusto che il presidente si cauteli parlando con altri allenatori. Il problema è la modalità. Andava forse prima fatto un chiarimento con Gattuso. Passano gli anni e manca sempre una comunicazione tra le parti. Manca la figura che faccia da collante per quelle parti e sia un intermediario. Manca la comunicazione e si nota dalle parole di Gattuso. Nonostante il presidente sia stato tutta la giornata a Bergamo con la squadra, Rino dice che non si sono parlati. Non è facile mantenere i rapporti col presidente. Il classico presidente unico che può avere dei pro e contro. Ci sono tempi e modi da rispettare. E’ brutto sentire a Febbraio di essere separati in casa”.

Alessia difende il giovane Osimhen

Che ne pensa di Osimhen? In vista soprattutto dalle opinioni date dai tifosi sulla sua freddezza sotto porta.

“Sicuramente non dà l’idea dell’attaccante cinico. Rappresenta però il prototipo dell’attaccante moderno. Di movimento che lavora per sé e per i compagni. Credo che con un buon lavoro possa fare la differenza. Come è successo ad altri attaccanti quando sono andati via da Napoli. E’ come se si fosse dimenticato ciò che ha fatto di buono nelle sue prime settimane qui. A me piace molto, ha sinergia con i compagni. Io credo che lui sia molto arrabbiato ora e si nota in campo. E’ stato un investimento molto importante, quasi mai visto a Napoli. Si è subito infortunato, è tornato dopo aver rimandato più volte il suo ritorno, ed è risultato positivo al covid. Si sente sicuramente molto pressato al suo primo anno in Italia. Ha bisogno di stima e fiducia, nonostante sia al 40% della condizione fisica. Magari con un gol contro la Juve i tifosi ritroveranno la fiducia in lui.”

Il gol del cuore di Alessia Bartiromo

Alessia Bartiromo ci ha anche parlato del libro a cui ha partecipato, ovvero “Interrompo dal San Paolo”, scritto interamente da 20 donne, le quali hanno parlato non solo della loro squadra, ma anche di esperienze vissute.

Ci parli del libro “Interrompo dal San Paolo

“Un progetto al quale sono molto legata. Interamente al femminile poiché me e altre 19 giornaliste e scrittrici hanno partecipato. Siamo andati oltre il calcio, passando anche alla quotidianità delle domeniche della partita. Abbiamo ragionato più di cuore che di testa. Ognuna di noi ha scelto un gol che porta nel cuore, non per forza relativo ad una vittoria. Io ad esempio ho scelto il gol del Pampa Sosa, il 30 aprile del 2006. E’ stato l’ultimo gol con la maglia numero 10. Un gol molto bello e ho parlato con lui ed era ancora emozionato. Mi ricordo che dopo questo gol col Frosinone, Sosa si sciolse in una valle di lacrime per aver segnato con al 10 di Maradona. Ciò ha suscitato una forte emozione in tutti noi. Il libro è uscito a Luglio e poco dopo è mancato Diego e quindi è stato ancora più un onore per me”.