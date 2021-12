Ag. Di Lorenzo: “Fiero di lui. Vederlo vincere l’Europeo vale più dei soldi”

Il procuratore di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, in una nota radio campana, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguado il suo assistito ed il momento che vive il giovane difensore partenopeo e campione d’Europa con la nazionale italiana . Ricordando che Il laterale ex Empoli è uno dei migliori nella rosa azzurra e un vero e proprio stakanovista visto il minutaggio accumulato nelle ultime stagioni: “Vado fiero della favola di Di Lorenzo, sono il suo agente da quando giocava in Serie B e vederlo vincere l’Europeo con la Nazionale italiana vale più dei soldi”.

