Udinese, Gotti: “Brucia perdere così. Otto occasioni da gol contro il Napoli non è poco”

Gotti, tecnico dell’Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. L’allenatore ha commentato la sconfitta in extremis dei friulani contro il Napoli in campionato.

“I gol sbagliati ci accompagnano da inizio campionato e le occasioni che non concretizzi cambiano il corso delle partite e subentrano le insicurezze.

Le partite prendono una deriva in relazione ai gol sbagliati. Oggi abbiamo affrontato una squadra forte come il Napoli ed abbiamo avuto otto azioni da goal, l’unica che abbiamo concretizzato è arrivata su un loro retropassaggio sbagliato. Non abbiamo attenuanti, non meritavamo di perdere.

Brucia tanto perdere al 90esimo, abbiamo subito un rigore ed un gol sugli sviluppi di una punizione.

La squadra è consapevole che prima si arriva ai quaranta punti e poi si fanno altri ragionamenti. Noi abbiamo perso parecchi giocatori importanti con infortuni gravi e non è sempre facile ripartire e ritrovare gli equilibri.

Bisogna fare tesoro del gol preso nel finale di oggi, parlerò con la squadra delle cose da migliorare e delle cose positive viste quest’oggi”.