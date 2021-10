Tutti gli sponsor del Napoli targato De Laurentiis

Uno degli aspetti fondamentali per il campionato di serie A è rappresentato dagli sponsor ufficiali e tecnici i quali sottoscrivono dei contratti in esclusiva con i club. Il Napoli quest’anno aggiunge un importante e prestigioso sponsor di manica, rappresentato da Amazon. Come sappiamo attualmente i ricavi commerciali sono tra i pilastri fondamentali per il fatturato di società calcistiche che ambiscono a restare competitive nel corso del tempo. Il Napoli, al pari di altri top club italiani, dove naturalmente spiccano Juventus, Inter e Milan, sta facendo passi in avanti per diventare un brand di successo.

Nello stesso momento in cui la Roma ha cambiato presidenza e dirigenza, il Napoli ha puntato invece sulla continuità che durante gli ultimi 10 anni lo hanno reso una squadra sempre più competitiva e con il bilancio in attivo, caso sempre più raro per i club di calcio di massima divisione. Infatti sia la Juventus di Allegri che l’Inter hanno mostrato come in questi ultimi periodi il loro bilancio sia spesso in rosso. Tuttavia queste squadre sono riuscite a vincere e a puntare su brand e sponsor sempre più importanti. La Juventus con Jeep e Adidas si è assicurata un tesoretto che la rende sempre più forte e competitiva, tra i top club europei. Anche l’Inter è arrivata ai vertici del calcio internazionale come si è visto durante le ultime due stagioni, con la finale di Europa League e la conquista dello scudetto, durante la passata stagione, dopo 11 anni dall’ultimo trionfo.

Le sponsorizzazioni nel calcio internazionale

L’attuale panorama calcistico rappresenta un momento molto interessante per la sponsorizzazione calcistica, forse il momento più stimolante della sua storia, ricco di opportunità, rischio e sfida in egual misura. Secondo KPMG Football Benchmark, il valore totale della sponsorizzazione nei cinque grandi campionati nel 2020 è superiore a 3,3 miliardi di euro all’anno, con la sponsorizzazione della parte anteriore della maglia che rappresenta quasi un terzo di questa cifra.

Da dove viene questa recente crescita, come si è evoluta l’industria delle sponsorizzazioni calcistiche e dove si sta dirigendo considerando l’attuale clima umanitario ed economico? In questo articolo, il KPMG Football Benchmark esplora l’industria delle sponsorizzazioni calcistiche, analizzando le tendenze chiave che guidano la crescita, mentre in un successivo articolo separato, analizzeremo i principali attori del mercato.

Le origini delle sponsorizzazioni nel calcio attuale

Dalle sue origini ampiamente considerate nel calcio professionistico uruguaiano degli anni ’50, l’industria delle sponsorizzazioni calcistiche e i valori ad essa collegati hanno visto una crescita esponenziale. Il mondo aziendale trova sempre più lo sport e, in particolare, l’industria del calcio attraente dal punto di vista delle sponsorizzazioni grazie alla popolarità globale del gioco e al potere senza rivali che il calcio ha nell’aumentare la visibilità del marchio, creando associazioni positive tra la squadra, la lega o il giocatore e il marchio aziendale e fornendo una differenziazione del marchio amplificata dai concorrenti all’interno di un panorama pubblicitario disordinato.

Come sta cambiando il calcio moderno grazie agli sponsor

Gli appassionati di calcio ora vogliono essere più vicini all’azione, ai giocatori e vedere gli angoli di ripresa più rivelatori attraverso il mezzo di trasmissione prescelto. Il panorama dei media in evoluzione e la tecnologia innovativa che consente questo livello di esperienza e coinvolgimento hanno fornito una vasta gamma di opportunità di attivazione della sponsorizzazione per i marchi da sfruttare per attirare i fan in un modo che approfondisce le relazioni ben oltre l’impressione del logo.

La globalizzazione, la digitalizzazione e lo sviluppo del panorama dei media hanno cambiato il volto della sponsorizzazione calcistica di alto livello, creando nuove ed entusiasmanti opportunità strategiche e commerciali per squadre di calcio, giocatori e sponsor aziendali. Durante gli anni passati abbiamo visto come molte realtà di siti di gioco online, abbiano deciso di investire in sponsorizzazioni durante gli eventi sportivi live, come le gare di calcio di Europa e Champions League. In particolare per il gambling online c’è stato un momento importante di sponsorizzazioni nel circuito dei top club calcistici europei, capaci di garantire un certo appeal tra gli appassionati. Questo fenomeno è coinciso con la pokermania e il poker alla texana, che fino a poco tempo fa era molto praticato online in diversi Paesi tra cui l’Italia. Tra i termini entrati nel linguaggio comune per gli appassionati i poker tutti conoscono il big bet la più alta di due puntate in una partita di poker fixed limit.

Chi sono i titolari dei diritti per gli sponsor

Oggi si sono presentate molte sfide sia per i titolari dei diritti che per gli sponsor mentre cercano di adattarsi, tenere il passo e capitalizzare i cambiamenti nella ricerca del vantaggio competitivo.Il calcio professionistico di alto livello si è evoluto fino a diventare un’industria dell’intrattenimento veramente globale, piena di marchi che trascendono nazionalità, genere e dati demografici. I primi cinque campionati di calcio ora trasmettono in 212 territori senza precedenti in tutto il mondo e, secondo i rapporti del settore, il calcio è lo sport più seguito in tutte le regioni del mondo ad eccezione del Nord America, dove è quarto dietro i tre grandi codici statunitensi. Il livello più alto di visione del calcio si registra in Medio Oriente e Africa e in America Latina, entrambi con il 72% della popolazione che afferma di guardare regolarmente il calcio online o in TV.

