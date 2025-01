Troppo Napoli per questa Fiorentina: al Franchi è 3-0 senza appello

Allo Stadio Artemio Franchi la Fiorentina ha perso contro il Napoli col punteggio di 3-0. Un trionfo schiacciante questo degli ospiti che con Neres nel primo tempo, con Lukaku su rigore e McTominay nel secondo hanno regalato 3 punti fondamentali. La mano di Conte nel primo tempo è stata perfetta nel motivare e pressione costante alla difesa ospite. La prima azione del match è stata dei padroni di casa con Mandragora su assist di Sottil, ottima è stata la risposta difensiva di Neres. La Fiorentina ha pressato il Napoli nel cerchio di centrocampo e gli esterni della viola ne hanno approfittato per macinare campo. Al 9′ Sottil col sinistro non è riuscito a chiudere bene l’azione mandando la palla a lato. In questi primi 15 minuti gli uomini di Palladino hanno trovato una quadratura più completa rispetto ai partenopei. Conte dalla panchina ha spronato i centrocampisti a servire maggiormente Lukaku, spesso lasciato solo senza appoggio.

Al 18′ il Napoli ha finalmente punto la Fiorentina, ma De Gea ha respinto abilmente il tiro. Partenopei particolarmente pericolosi al 22′ con Lobotka e Rrhmani, ma ancora una volta pallone non indirizzato bene in porta. Con gli accorgimenti di Conte, gli ospiti hanno preso maggiormente possesso del campo e Neres ne sta beneficiando. Infatti al 26′ l’ex calciatore del Benfica ha superato con una serpentina tutti gli avversari per trafiggere De Gea. Bel gol questo del centrocampista offensivo. Al 36′ la Fiorentina ha sorpreso la difesa del Napoli con Kean, ma l’attaccante si è aggiustato il pallone col braccio e l’arbitro Gianluca Manganiello, aiutato dal VAR, ha annullato.

Nelle battute finali i padroni di casa hanno avuto due grandi occasioni: la prima con Mandragora e la seconda con Dodo. In entrambe le occasioni non sono andate a buon fine. Dopo 2 min di recupero si è concluso il primo tempo. Prima parte di marca della Fiorentina che ha cercato di spingere maggiormente sulle fasce con Sottil, ma dalla parte centrale il Napoli è uscito fuori per la gioia di Conte. La rete di Neres è stata tutto merito del tecnico che ha spronato il calciatore a spingere in avanti.

La ripresa si è aperta senza cambi. Il Napoli è entrato in campo con maggiore enfasi rispetto alla fine del primo tempo. Questa pressione al 53′ è costata cara alla difesa della Fiorentina: Lukaku ha imbeccato Anguissa che a sua volta ha servito Neres per McTominay sprecando clamorosamente l’azione del 2-0. Maggiore imposizione tattica da parte dei partenopei che poco dopo ha usufruito di un penalty per un fallo di Moreno nei confronti di Anguissa. Dal discetto si è posizionato Lukaku che lo ha trasformato per la gioia dei tifosi. Poco prima del 60′ Palladino ha tolto Parisi e Moreno per Gosens e Colpani. L’assetto tattico della Fiorentina si è modificato e lo si è visto al 61′ quando ha avuto ben tre occasioni per realizzare il gol. La prima di Beltran, la seconda su Mandragora e la terza ancora con l’argentino.

Botta e risposta tra il 63′ e 65′: prima Neres si è avvicinato al gol dello 0-3, e poi Gosens non ha trovato il guizzo dell’1-2. Il Napoli però ha preso definitivamente il pallino e al 69 ha triplicato con McTominay su errore di Comuzzo. Primo cambio del Napoli: fuori Lukaku (bella partita per lui) ed è entrato Simeone, mentre Palladino ha optato per mettere Richardson al posto di Mandragora per poi togliere Adli e Beltran per Cataldi e Kouame. Ma è stato ancora il Napoli ad avere l’occasione da rete con Anguissa, ma i camerunense ha sprecato clamorosamente. Conte ha poi sostituito Lobotka, Neres, Spinazzola e Oliveira per Gilmur, Ngonge, Mazzocchi e Raspadori. I minuti finali sono stati molto lenti visto che il risultato è stato acquisito nella parte centrale del match. Dopo 4 minuti di recupero l’arbitro ha decretato la vittoria del Napoli contro la Fiorentina.