Trombetti: “Rinnovo Insigne? ADL ha fatto un’offerta d’oro”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Guido Trombetti, ex rettore Federico II:

“Su questa storia di Insigne non ne voglio parlare, per me è molto più importante avere un bilancio sano che Insigne a Napoli. Se Insigne vuole dimostrare di essere responsabile, lo deve fare con i gol. De Laurentis se non vuole smentirsi, non si deve spostare di un centesimo, fra 5 anni il capitano avrà 35 anni e deve capire che l’offerta del presidente è un offerta d’oro. Io sono convinto che tutte queste offerte da altre squadre Insigne non ce le abbia. A me dispiace perché in tutta questa vicenda, Insigne rischia di uscirne male anche sul piano personale perché è lui l’anello debole. L’errore fatto è tirare questa storia troppo per lunghe ma bisogna dire che Insigne può essere sostituito tranquillamente anche dallo stesso Lozano purché giochi come l’anno scorso. Mi auguro solo che Insigne non diventi un petardo ai piedi di Spalletti, questo è il problema più grande”.

