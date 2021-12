Troise: “Insigne? De Laurentiis credo che abbia fatto in modo di mandarlo via”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Ciro Troise, corriere mezzogiorno:

“Insigne può firmare il 2 Gennaio? Io quello che so è che il Toronto abbia proposto un’offerta molto allettante di circa 15-16 milioni netti a stagioni compresi i bonus. So che hanno un buon progetto infatti vogliono prendere anche Suarez che in scadenza con l’Atletico. Va via solo per una questione economica o anche per il rapporto con la città? Ovviamente il fattore economico è determinante ma non penso sia l’unico motivo. A livello generale c’è una crisi nel calcio ma dal primo momento ho visto che da parte del presidente non c’è stata voglia di rinnovare e magari partire da un altro progetto. Il Napoli pensi che rilancerà? Non credo proprio, rimarrà tutto così. Al di là della strategia, io credo che De Laurentis faccia in modo di mandarlo via.”

