SuperCoppa Italiana, Laurentiis analizza il KO contro l’Inter: La debolezza degli arbitri parla da sola”

Allo stadio Al-Awwal Park l’Inter si è aggiudicata la SuperCoppa Italiana nei minuti finali battendo il Napoli con un gol di Lautaro Martinez. Una partita complicata per i Campioni d’Italia che nell’arco del primo tempo hanno provato a dare filo da torcere alla difesa dell’Inter senza riuscirci. Nel secondo tempo la partita è cambiata negativamente per il Napoli all’ora di gioco quando l’arbitro Rapuano ha estratto il rosso a Simeone per doppia ammonizione. Mazzarri ha provato a resistere agli attacchi dell’Inter per poi crollare nei minuti finali a causa del gol di Lautaro Martinez. Un grande rammarico questo per i partenopei che sono arrivati ad un passo a giocarsi la SuperCoppa Italiana ai calci di rigore.

Foto twitter account Inter

Aurelio De Laurentiis ha commentato il KO del Napoli contro l’Inter ai microfoni di SportMediaset: “Onore e merito a chi vince, però devo dire che siamo in crescita nonostante le assenze e l’aver giocato in 10. La cosa meravigliosa di questa SuperCoppa, che ho contrastato all’inizio perché per me i tifosi meritano soprattutto di esaltare il campionato Nazionale. Quando si gioca troppo, anche fuori dal territorio Nazionale, credo che con le partite in più date dalla UEFA, questa SuperCoppa non credo possa più esistere. Quello che mi ha colpito è aver scoperto che l’Arabia si sia evoluta. Una straordinaria democratizzazione che potrebbe permettersi come nuovo centro sportivo. Un luogo incredibile che annebbia Disneyland. Una nuova era che darà filo da torcere a tutti”. Il Presidente del Napoli ha parlato dell’arbitraggio di Rapuano: “A me dispiace per Rocchi che sta vivendo un incubo. Quando mi trasformo in tifoso affondo. La debolezza degli arbitri parla da sola. Mi dispiaceva per lui perché pensavo a quale imbarazzo proverà in questo momento. Se mi riduci in 10 non posso fare spettacolo. La Lega in Italia non funziona e hanno anche cambiato i regolamenti. Questa SuperCoppa ha cambiato il campionato.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati