Speciale ritiro Castel di Sangro

È iniziato pochi minuti fa l’allenamento mattutino per il Napoli di Spalletti nella terza giornata del ritiro estivo a Castel di Sangro. Il mister napoletano sta lavorando con grande intensità sugli schemi sia in attacco che in fase difensiva. Domenica alle ore 17,30 la prima amichevole contro l’Ascoli dove, nonostante la limitata capienza del Patini, ci si attende il tutto esaurito. Per tutte le info su come acquistare i biglietti consultare il sito ufficiale del Napoli.

