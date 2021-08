Speciale ritiro Castel di Sangro, sesta giornata

Doppia seduta di allenamento per il Napoli oggi nel ritiro estivo di Castel di Sangro. Dopo il successo contro l’Ascoli nella amichevole di domenica Spalletti sta lavorando molto su schemi e tattica in vista della seconda partita che si giocherà sabato alle 17,30 allo stadio Parini forse contro il Pescara. Questo sarà l’ultimo test prima dell’esordio casalingo del 22 agosto in campionato contro il Venezia.

