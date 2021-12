Specchia: “Spalletti fantastico finora, vittoria a Milano fondamentale”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fabio Specchia, dirigente e osservatore:

“La vittoria del Napoli contro il Milan? È stata fondamentale per rilanciarsi dopo un periodo negativo. È un ottimo segnale anche il fatto che sia stato annullato un gol al Milan, a San Siro, al 90’. Personalmente, sarei diventato pazzo se quella rete fosse stata annullata alla mia squadra, quindi ritengo che gli azzurri siano stati anche fortunati. Il lavoro di Spalletti? Finora è stato fantastico, ha migliorato tutti i calciatori in rosa, compresi giocatori come Petagna che tanti non ritengono all’altezza di una squadra come il Napoli. La scelta di farlo partire dal primo minuto è dipesa dalla voglia di coprire tutto il campo in maniera migliore rispetto a quanto avrebbe potuto fare Mertens. Spalletti mi sembra maturato, finalmente il Napoli ha un allenatore carismatico. Lobotka può ricordare Pizarro? Si somigliano, anche se Lobotka, rispetto a Pizarro, calcia meno dal limite dell’area”.

