Sosa: “Osimhen? Raddoppierà il suo valore. Da bambino pensavo esistesse solo il Napoli di Maradona”

SOSA – SPALLETTI – MARADONA – NAPOLI – Roberto “Pampa” Sosa, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” dove ha parlato di Luciano Spalletti, Victor Osimhen e di alcuni aneddoti relativi alla sua infanzia e del Napoli di Maradona.

“Quando il Napoli vinse il primo scudetto avevo 12 anni ed ho questo ricordo di mio padre che si svegliava sempre, nonostante il fuso orario, per vedere le partite di Diego e del Napoli. Io pensavo che esistesse solo il Napoli di Maradona, un po’ come è capitato a tutti gli argentini.

In tutta l’Argentina si guardava il Napoli e Diego, che ci rappresentava in Europa.

Su Spalletti e la sua esperienza ad Udine:

Spalletti ha una grossa personalità, l’ho conosciuto ad Udine ed è stato per me il miglior allenatore che ho avuto in Italia. Per me continua ad essere uno dei migliori in circolazione nonostante il calcio sia cambiato.

Sul prossimo mercato estivo del Napoli

Il Napoli dovrà fare qualche acquisto, ci sono molti giocatori in scadenza. L’obiettivo oggi non so quale sia, ma il Napoli non rimarrà fermo. La società sapendo che giocherà la Champions non si farà trovare impreparata.

Infine il Pampa Sosa da il suo giudizio sull’attaccante azzurro Victor Osimhen, oggetto di molte voci di mercato

Osimhen è un attaccante fortissimo, se io potessi respingere qualche offerta lo farei, in pochissimo tempo raddoppierà il suo valore. Chi compra questo ragazzo a 60 milioni fa un grande affare, è un giovane con grandi margini di miglioramento”.

