Nell’ambiente Napoli continua a pesare la situazione Mertens. Il suo contratto scadrà a giugno, il Napoli ha un’opzione per rinnovarlo alle stesse condizioni per un altro anno, ma non sembra che la società la sfrutterà. Mertens ha sempre dichiarato di voler restare, anche a costo di abbassarsi lo stipendio, ma continuano a non esserci segnali del club. Intanto, la redazione di Sky segnala la possibilità, in caso di muro da parte del Napoli, di un’avventura negli Usa…

Instagram PSN

Twitter PSN

Facebook PSN

Youtube PSN

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati